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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü |Kütahya haberleri

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahyada trafik kazası: 1 ölü |Kütahya haberleri

02 Mayıs 2017 23:50

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Burak Eğret (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı istikamete gitmekte olan Davut Y. idaresinde 61 TZ 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yaklaşık 40 metre otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü (23) Burak Eğret olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Davut Y. gözaltına alınırken, Eğret'in cenazesi otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Hüseyin Efe
 

Etiketler: kaza, Kütahya


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