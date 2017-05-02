Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü |Kütahya haberleri

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Burak Eğret (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı istikamete gitmekte olan Davut Y. idaresinde 61 TZ 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yaklaşık 40 metre otomobilin altında sürüklenen motosiklet sürücüsü (23) Burak Eğret olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Davut Y. gözaltına alınırken, Eğret'in cenazesi otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Efe

