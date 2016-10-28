Diğer
Kategoriler

Kütahya'da vahşet

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 5 eşek tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Kütahyada vahşet

28 Ekim 2016 16:33
Kütahya'da vahşet - Tıkla İzle

 Demirbilek Mahallesi'nde oturan 5 kişiye ait 5 eşek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce katledildi. Mahalleye yakın tarlalarda ölü olarak bulunan hayvanların gece saatlerinde vurulduğu tahmin ediliyor. Eşeklerin çeşitli yerlerinde kurşun izleri bulunurken, bazılarında ise hem kurşun hem de sırtlarında balta izi görüldü. Eşek sahipleri ve mahalleliler eşekleri tüfekle vurarak öldürenlerin bulunmasını istiyor.

Öldürülen eşeklerden birinin sahibi olan Osman Kaya, “Buradan eşeği aldım köyün içine saldım. Bugünden ötürü yarın sabahleyin gelip alıp gideyim dedim. Sabahleyin geldim her tarafta kurşun izi var. Sabah geldiğimde köşedeki üçüncü eşek daha canlıydı. Burada 3 eşek var. Bir tane de ilerde var. Diğeri de başka yerde. Bu işi kim yaptı neden yaptı bilmiyoruz. Onu ancak Allah biliyor. Bugün benim hayvanıma yapan yarın başka hayvanlara hatta insanlara da yapar. Biz bunu yapanların en kısa sürede bulunmasını istiyoruz” dedi.
Mahalle muhtarının haber verdiğini belirten Mahalle Azası İsa Orak, “Geldik baktık, vurmuşlar eşekleri, kimin vurduğunu belli değil. Bu bir katliam diyoruz. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Öldürülen 5 eşek 5 kişiye ait. Belediyemize başvurduk. Eşekleri alacaklar ve gömülecekler. Bunları yapanların bulunmasını istiyoruz. Kimse çıksın ortaya, gerekenlerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tunçbilek Belediyesi ekipleri de telef olan eşekleri açtıkları çukura gömdü.

Tuna İşleyen
KÜTAHYA 

Etiketler: Kütahya, vahşet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!