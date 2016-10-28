Demirbilek Mahallesi'nde oturan 5 kişiye ait 5 eşek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce katledildi. Mahalleye yakın tarlalarda ölü olarak bulunan hayvanların gece saatlerinde vurulduğu tahmin ediliyor. Eşeklerin çeşitli yerlerinde kurşun izleri bulunurken, bazılarında ise hem kurşun hem de sırtlarında balta izi görüldü. Eşek sahipleri ve mahalleliler eşekleri tüfekle vurarak öldürenlerin bulunmasını istiyor.

Öldürülen eşeklerden birinin sahibi olan Osman Kaya, “Buradan eşeği aldım köyün içine saldım. Bugünden ötürü yarın sabahleyin gelip alıp gideyim dedim. Sabahleyin geldim her tarafta kurşun izi var. Sabah geldiğimde köşedeki üçüncü eşek daha canlıydı. Burada 3 eşek var. Bir tane de ilerde var. Diğeri de başka yerde. Bu işi kim yaptı neden yaptı bilmiyoruz. Onu ancak Allah biliyor. Bugün benim hayvanıma yapan yarın başka hayvanlara hatta insanlara da yapar. Biz bunu yapanların en kısa sürede bulunmasını istiyoruz” dedi.

Mahalle muhtarının haber verdiğini belirten Mahalle Azası İsa Orak, “Geldik baktık, vurmuşlar eşekleri, kimin vurduğunu belli değil. Bu bir katliam diyoruz. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Öldürülen 5 eşek 5 kişiye ait. Belediyemize başvurduk. Eşekleri alacaklar ve gömülecekler. Bunları yapanların bulunmasını istiyoruz. Kimse çıksın ortaya, gerekenlerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tunçbilek Belediyesi ekipleri de telef olan eşekleri açtıkları çukura gömdü.

Tuna İşleyen

KÜTAHYA