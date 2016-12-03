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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Kütahya’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu’nun 20. kilometresinde meydana geldi.

Kütahyada yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

03 Aralık 2016 08:17

Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Yurdagül yönetimindeki bir seyahat firmasına ait 42 EEA 11 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yurdagül ile yolculardan İskender Keles, Reyhan Gündüz, Kamil Çoban, Bilal Tokmak, Gökhan Alan, Melih Coşkun ve Fehmi İsmail Atay yaralandı. Araçta sıkışan yaralı yolculardan biri, itfaiye ve sağlık ekiplerince kar yağışı altında uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Etiketler: Kütahya-Tavşanlı Karayolu, Mevlüt Yurdagül


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