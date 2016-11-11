Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı İlçesi Çırçırçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Tavşanlı’dan Kütahya istikametine giden Fevzi Ejder K.'ın (54) kullandığı 42 DNA 88 plakalı kamyon ile 43 HK 808 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra ise kamyon karşı şeride geçerek 3 araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle 6 kişi yaralandı. Kazada Muammer K. (39), Fevzi Ejder K., Gülfiye A. (47), Süleyman A. (49), Özkan Y. (31) ve Mehmet Haşim B. (59) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra olay yerine polis olay yeri inceleme ekibi geldi. Olay sonrasında Kütahya -Tavşanlı istikameti kaza nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.

Polis olayla alakalı geniş soruşturma başlattı.

Tuna İşleyen