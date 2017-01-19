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Kütahya'daki 'tesisatçı cinayeti' davası

Kütahya'da, evine zorla girerek kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü tesisatçıyı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kütahyadaki tesisatçı cinayeti davası

19 Ocak 2017 13:12

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tesisatçı Ali Özçelik'i (32) öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Hatice Karakoç (33) ile tanıklar, mağdur yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Kasten adam öldürmek" suçundan yargılanan sanık Karakoç, duruşmadaki savunmasında, "Kendimin ve kızımın namusunu korumak için yaptım" dedi
Olaydan yaklaşık 4 ay önce alt katta yaşayan komşusunun tesisatını yapan Ali Özçelik'in kendisini rahatsız etmeye başladığını iddia eden Karakoç, Ali Özçelik'in olay günü eve gelerek, kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
Olaydan bir süre önce Özçelik'in kendisiyle birlikte olmak istediğini, kabul etmediği takdirde de kendisine iftira atacağı yönünde tehdit ettiğini dle getiren Karakoç, "Ali Özçelik, bana zorla bir cep telefonu verdi. Görüşmeleri ve mesajları bu telefon üzerinden yapmamızı istedi. Korktuğum için mecbur almak zorunda kaldığım telefon, bende sadece iki gün kaldı. Daha sonra durumu eşime anlattım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Fatih Mahallesi'nde, 8 Ağustos 2016'da evli ve iki çocuk annesi Hatice Karakoç, eve zorla girerek, kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü tesisatçı Ali Özçelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
 

Etiketler: Kütahya, tesisatçı davası


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