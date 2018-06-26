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Kütahyalı Elif Taş, LGS'de tüm soruları yanıtladı

Kütahya'da tüm soruları doğru yanıtlayan LGS birincisi Elif Taş, hayalinin tıp fakültesinde okumak olduğunu ifade etti.

Kütahyalı Elif Taş, LGSde tüm soruları yanıtladı

26 Haziran 2018 22:39

Dumlupınar Koleji öğrencisi olan ve bu sene ilk defa gerçekleştirilen LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 15 yaşındaki Elif Dağ, başarını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu kaydetti.
Matematik öğretmeni olan anne Ümit Dağ ile Dumlupınar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan baba Mehmet Ali Taş, kızları Elif'in Türkiye birinciliğini öğrenince duygusal anlar yaşadılar. 

Baba Dağ, gözyaşlarına boğulurken, kızının başarısının ailesine bayram sevinci yaşattığını belitti.
Birinciliğin kendisine sürpriz olduğunu belirten Elif Dağ ise, "Başarımı öğretmenlerime, aileme ve düzenli çalışmaya borçluyum. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Nafi Güral Fen Lisesi'nde okumak istiyorum. Daha sonra da tıp fakültesinde psikiyatri okumak istiyorum. Aşırı derecede kitap okuyorum. Piyasada kitap çok pahalı olduğu için kitap kiralıyordum. Başarı çalışarak yakalanır. Bunun başka bir alternatifi yok. Düzenli çalışmak gerekiyor" şeklinde konuştu. 

Kızı Elif'in başarısından gurur duyduğunu anlatan baba Mehmet Ali Taş da, "Kızım önce okul birincisi oldu müjdeyi oradan aldık. Daha sonra Ramazan Bayramımız oldu, arkasından Reisimiz kazandı. Bugün de kızım Türkiye birincisi oldu. Bu son günlerdeki üçüncü bayramımız. Rabbim verdikçe verdi, çok şükür. Başarı kesinlikte kendisinindir. Kızım çok kitap okuyor. Çok kitap okuduğu için kitap kiralama yöntemine gittik. Kitap almak yerine kitap kiraladık" diye konuştu.
Matematik öğretmeni anne Ümit Taş ise, "Çok büyük bir gurur yaşadık. Kızımız hep planlı ve programlı olarak çalışıyordu. LGS'de ful çıkartarak Türkiye birincisi olması bizleri sevince boğmuştur" ifadelerini kullandı.  

Hüseyin Efe
 

 

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