Kütahyalılardan Suriyeli savaş mağdurlarına yardım

Zafer Meydanı'ndaki törende konuşan İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, 4 yıldır aralıklarla devam eden kampanyalarda bugüne kadar bölgeye 62 tır yardım malzemesi gönderildiğini ifade etti. Yenipazar, "Bugün 2018 yılının ilk üç tırını bölgeye uğurluyoruz. Suriye'de barışın yeniden sağlanması inşallah ülkemize nasip olur. Ordumuz Suriye'ye savaşmak için gitmedi. Barışı tesis etmeye, düzen kurmaya gittiler ve bugün ayak bastıkları her noktada tekrar otlar yeşeriyor, uzun zamandır gelmeyen bahar mevsimi geliyor. Biz de buna elimizden geldiği kadar katkı sağlama gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, "Kütahya halkımızın kadirşinans bir şekilde toplamış olduğumuz yardım malzemeleri inşallah sağ salim bir şekilde yerine ulaşır. Zeytin Dalı Harakatı'ndaki kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de, "İnşallah oradaki yaşananlar yüzünden evlerini terk edip, ayrılıp ülkemize sığınan insanlarımız ordumuzun muzaffer gayretleri sonucunda evlerine dönme imkanları bulacaklar. Tekrar eski hayatlaranı yaşayacaklar inşallah. Dualarımız Mehmetçiklerimiz için" diye konuştu.

26 ton un ve 600 termosun bulunduğu 3 tır dualarla Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Hüseyin Efe

