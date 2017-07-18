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Kütahyaspor 2 yabancı futbolcu ile anlaştı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Kütahyaspor, 2 yabancı futbolcu ile anlaştı.

Kütahyaspor 2 yabancı futbolcu ile anlaştı

18 Temmuz 2017 11:24

Kırgız Milli Takım Oyuncusu Tursunali Rustamov ve Fildişili golcü Serge Pacome Djiehoua ile anlaşan Kütahyaspor Yönetimi Yıldız oyuncularla belediye başkanlık makamında imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir, Kütahyaspor’un her zaman yanında olan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu laf olsun diye söylemiyorum.

Kütahyaspor’un yatacak yerinden yediği yemeğe kadar her noktada Sayın Başkanımızın emeği var. 2 adet yapılan çim saha ve tesisler Kütahyaspor için çok avantajlı bu konudada ayrıyeten teşekkür ediyorum.Biz hangi taleple yanına gelsek maddi manevi Kütahyaspor için yapılabilecek her şeyi yapıyor. Bu transferlerde de emeği büyük. Kütahya’da 2 gerçek var biri Kütahyaspor diğeri de Kamil Saraçoğlu. Ben verdiği desteklerden dolayı Başkanımıza teşekkür ederek Kütahyaspor Kulübün Fahri Başkanı olduğunu yinelemek istiyorum" dedi
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, "Kütahyaspor 3.lige çıkarken de biz vardık düştüğünde de yanında biz varız. İnşallah bu sene tekrar hak ettiğimiz profesyonel liglere dönüş yapacağız. Her zaman söylüyorum Kütahyaspor daha üst ligleri hak ediyor, bunun içinde bu sene ileriye dönük transferler yapıldı. Yeni transferler ile birlikte bu hedef doğrultusunda 3.lige geri döneceğimize inanıyorum. Burada Halkımıza ve taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Taraftarlarımızın her maç takımıza desteği çok önemli. Küfürsüz 90 dakika destek vererek takımımıza destek olsunlar, başarı gelecektir" ifadelerini kullandı.  

Mehmet Saka


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