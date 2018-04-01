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Kütahyaspor şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin bitimine iki hafta kala 48 puanla lider Alibeyköyspor’un bir puan gerisinde bulunan Kütahyaspor, kendi evinde İstanbul temsilcisi Yeşilköy ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını yitirdi.

Kütahyaspor şampiyonluk şansını kaybetti

01 Nisan 2018 18:36

Seyircisiz oynanan karşılaşmada Kütahya sporun golünü 28. dakikada Osman atarken, Yeşilköy’ün golünü 81. dakikada Uğur kaydetti.

Kendi evinde Kütahya temsilcisi Dumlupınar Üniversitesini ağırlayan lider Alibeyköy karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligin bitimine bir hafta kala BAL Ligi 10. Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti.

STAT: Dumlupınar
HAKEMLER: Levent Aktan x, Faik Polat xx, Koray Can Karadereli x.
KÜTAHYASPOR: Mert Tunca xx, Muhsin Erözkan xx, Hasan Dülgeroğlu x, Buğra Dinler xx, Erkul Küçük x , Ahmet Özsülün xx, Barış Civelek x, Muzaffer İlhan xx (Dk. 89 Mehmet Yumuşak x) , Osman Demirtaş xx, Melih Kılıç xx (Dk. 54 Feyzullah Saray xx), Burak Kömürcü x (Dk. 65 Ergin Ersin xx)
YEŞİLKÖY: Barbaros Canbey x, Samet Mert xx, Eyüp Yanmış x, Bektaş Berk xx, Ümit Güngör x (Dk.1 Bilal Akık xx (Dk. 68 Onur Kerman x)), Faruk Altun xx, Enver Beyazit xx, Uğur Arda x, Azat Gümüş xx (Dk. 86 Serkan Uysal xx), Onur Kahveci xx, Sergen Çaça x.
GOLLER : Osman Atalay Demirtaş (Dk.28) (Kütahyaspor), Uğur Arda (Dk.81) (Yeşilköy)
SARI KARTLAR: Hasan Dülgeroğlu (Dk.15), Ahmet Özsülün (Dk.47), Erkul Küçük (Dk.52) Muzaffer İlhan (Dk. 73) (Kütahyaspor), Enver Bayezit (Dk.15), Sergen Çaça (Dk.90), Serkan Uysal(Dk.90)(Yeşilköy)
KIRMIZI KARTLAR: Hasan Dülgeroğlu (Dk. 48) (Kütahyaspor) (MS-EFE)  

Mehmet Saka
 

 

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