Kütahyaspor, şehit İbrahim Tetik’i unutmadı

Tetik’in ebediyete intikalinin ikinci yılı nedeniyle mezarına ziyarette bulunan Kütahyaspor takımı, şehit olan tüm Mehmetçikler için dua okudu. Oyuncular daha sonra Kütahyaspor sevdalısı İbrahim Tetik’in mezarına Kütahyaspor forması bıraktı.

Bu anlamlı ziyaret sonrası takım, Tetik’in evine girerek ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kütahyaspor takım kaptanı Hasan Dülgeroğlu Tetik’in babası Necmi Tetik’e Kütahya spor forması hediye etti.

2016 yılında mücadele ettiği BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıkan Kütahyaspor'da oyuncular o yıl gelen şampiyonluğu Şehit İbrahim Tetik’e armağan etmişti.