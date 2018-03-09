Diğer
Kategoriler

Kütahyaspor, şehit İbrahim Tetik’i unutmadı

BAL'da mücadele eden Kütahyaspor’un oyuncuları ve teknik ekibi, 7 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen, Kütahyaspor sevdalısı İbrahim Tetik’in mezarını ziyaret etti.

Kütahyaspor, şehit İbrahim Tetiki unutmadı

09 Mart 2018 23:16

Tetik’in ebediyete intikalinin ikinci yılı nedeniyle mezarına ziyarette bulunan Kütahyaspor takımı, şehit olan tüm Mehmetçikler için dua okudu. Oyuncular daha sonra Kütahyaspor sevdalısı İbrahim Tetik’in mezarına Kütahyaspor forması bıraktı.

Bu anlamlı ziyaret sonrası takım, Tetik’in evine girerek ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kütahyaspor takım kaptanı Hasan Dülgeroğlu Tetik’in babası Necmi Tetik’e Kütahya spor forması hediye etti.
2016 yılında mücadele ettiği BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıkan Kütahyaspor'da oyuncular o yıl gelen şampiyonluğu Şehit İbrahim Tetik’e armağan etmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç