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Kutlu: 'Beşiktaş maçıyla beraber şanssızlıklara son vermek istiyoruz'

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kutlu: Beşiktaş maçıyla beraber şanssızlıklara son vermek istiyoruz

04 Ekim 2016 20:31

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

“Milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyoruz”
Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Milli takım arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz. Ligin ilk 7 haftası bizim için gerçekten çok zor bir fikstürdü. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi” dedi.

“Şanssızlıklara son vermek istiyoruz”
Ligin ilk 7 haftasında kendilerine zor bir fikstür geldiğini ve bundan dolayı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden teknik adam Kutlu, “Bu fikstür içerisinde yaşadığımız şanssızlıklar da oldu. En son oynadığımız Kasımpaşa maçında 10 kişi kalmamız gibi. 10 kişi kalana kadar oyun hakimiyeti olan ve gol pozisyonu bulan taraftık. Bu şansızlıklar doğdu ama Beşiktaş maçıyla bu şansızlıklara son vermek istiyoruz. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ali Göç
 

Etiketler: Kayserispor


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