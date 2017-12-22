KUTO heyeti, Ticaret Odaları Konsey Toplantısına katıldı



TOBB Ticaret Odaları Konsey toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2017’de elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeliyiz. Ama fırsatları da gözden kaçırmamalıyız. 2018’de küresel büyüme ve ticaret, bu seneden daha iyi olacak gibi görünüyor. Biz de bundan payımızı almalıyız. İstihdam, üretim ve ticaret teşviklerini sürdürmeliyiz. Kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, yüksek büyüme temposunu kalıcı hale getirebiliriz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin büyümesini sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirttiği konuşmasında, "İnşallah 2018 yılı 2017'den daha iyi geçecek." Dedi ve Türkiye ekonomisinin gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılara güven verdiğini söyledi. Ekonomi alanında 2002'den bu yana yaptıkları çalışmalar ve aldıkları tedbirlerin bu güveni sağladığına işaret eden Tüfenkci, son 12 aylık dönemde, ihracatın yüzde 10,3 artarak 156 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi ve 3. çeyrekteki büyümenin yüzde 11,1 olduğunu hatırlatarak "Ülkemiz, bu performansıyla tüm ülkeleri geride bırakarak 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Bu da bize, KOBİ'leri ve esnafı desteklemek adına hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Toplantıda, Kuşadası Ticaret Odası tarafından Bakan’a iletilecek rapora eklenmek üzere 10 maddelik görüş bildirildi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından bildirilen 10 maddelik; “Kruvaziyer gemi iptalleri, (A) grubu seyahat acentelerine verilen 30 dolar desteğin 31.12.2017’de sona ermesi, turizmdeki işletmelerin finansman sorunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin yetersizliği, Kuşadası Efes Kongre Merkezinin pazarlanamaması, Turizm sektöründeki işletmelerin durumu, 6360 Sayılı Kanun ile Aydın ilinin büyükşehir olması, illere genel bütçeden ayrılan paylar, istihdam teşviğinin 31.12.2017 tarihinde bitmesi ve MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYOR-BİR tarifeleri konularındaki görüşler, çözüm önerileriyle birlikte ilgili kuruluşlara iletilmek üzere rapora eklendi. TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısında ayrıca, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye şirket birleşmesi ile ilgili; belediye ruhsatı ve harçlarının yeniden istenmesi, turizm işletme belgesi için yeniden başvuru ve harçlar gibi konularda yaşanan sorunlar da aktarıldı.