Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kutsal topraklara gözyaşları arasında dualarla uğurlandılar

Kutsal topraklara gözyaşları arasında dualarla uğurlandılar

Akçakoca’dan kutsal topraklara umre ziyareti yapan kafile, yakınlarının duaları ve gözyaşları ile uğurlandı.

Kutsal topraklara gözyaşları arasında dualarla uğurlandılar

04 Aralık 2016 13:27

Merkez Camii önünde yapılan bir etkinlikle uğurlanan umre kafilesine, Merkez Camii imamı İshak Albayrak başkanlık yaptı.

Akçakoca’dan umreye gidecek olan 42 kişilik kafile, okunan duaların ardından yakınlarından helallik alarak, havaalanına gitmek üzere otobüsle ilçeden ayrıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı konuşmalar ve ilçenin imam-hatiplerinin okuduğu duaların ardından, umre kafilesi yakınlarına sarılıp helallik alarak kutsal topraklara doğru yol aldı.

Müftü Mehmet Taşçı, uğurlama öncesinde yaptığı konuşmada, umre yolcularının seçilmişler olduklarını söyleyerek, "Gittiğiniz kutsal topraklardakendinizden daha çok vatanımız için dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

Bazı umrecilerin oldukça heyecanlı ve duygulu oldukları dikkat çekerken, Merkez camii önünde toplanan umreci yakınları, kutsal toprakları ziyaret edecek olan yakınlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. 

Tuncay Türkgülü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç