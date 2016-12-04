Merkez Camii önünde yapılan bir etkinlikle uğurlanan umre kafilesine, Merkez Camii imamı İshak Albayrak başkanlık yaptı.

Akçakoca’dan umreye gidecek olan 42 kişilik kafile, okunan duaların ardından yakınlarından helallik alarak, havaalanına gitmek üzere otobüsle ilçeden ayrıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı’nın yaptığı konuşmalar ve ilçenin imam-hatiplerinin okuduğu duaların ardından, umre kafilesi yakınlarına sarılıp helallik alarak kutsal topraklara doğru yol aldı.

Müftü Mehmet Taşçı, uğurlama öncesinde yaptığı konuşmada, umre yolcularının seçilmişler olduklarını söyleyerek, "Gittiğiniz kutsal topraklardakendinizden daha çok vatanımız için dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

Bazı umrecilerin oldukça heyecanlı ve duygulu oldukları dikkat çekerken, Merkez camii önünde toplanan umreci yakınları, kutsal toprakları ziyaret edecek olan yakınlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Tuncay Türkgülü