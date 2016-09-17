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Kutsal topraklardan dönen hacılar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kafileler halinde kutsal topraklara giderek hacı olan binlerce Müslüman, yurda dönmeye başladı. Hac ibadetinin ardından İstanbul’a dönen hacılar yakınları tarafından Atatürk Havalimanı’nda sevinç ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Kutsal topraklardan dönen hacılar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

17 Eylül 2016 16:46

4 Ağustos’tan itibaren kafileler halinde Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden binlerce Müslüman, hac vazifesini tamamlamalarının ardından yurda dönmeye başladı. Gece saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Cidde’den kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul’a dönen ilk hac kafilesini gün içerisinde gelen gruplar takip etti.

Sevinç gözyaşlarıyla karşılandılar
Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirmenin heyecanıyla dönen yurda dönen hacıları Atatürk Havalimanı’nda yakınları tarafından sevinç ve gözyaşlarıyla karşılandı. Karşılama esnasında bazı hacılar ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Yakınlarıyla birbirlerine sarılarak hasret gideren hacıların beraberlerinde zemzem suyu, hurma ve çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

Bariyerli önlem alındı
Kutsal topraklardan gelecek hacıları karşılamaya gelen yakınları Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş bölümünde zaman zaman yoğunluğun oluşmasına da neden oldu. Geliş katında düzenli ve rahat bir çıkışın sağlanabilmesi için bariyerlerle önlem alındı.

“Genç gitmenin çok faydası var”
Hac ibadetini yerine getirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Mehmet Şahin,“Çok önceden gitmek isterdim ama kuralarda çıkmamıştı. Nu gene gitmeye nasip oldu. Güzeldi, iyi geçti. Genç gitmenin çok faydası var. Oradaki görevler biraz zor. Gençken bunları daha iyi yapıyorsunuz” diye konuştu.

Başka bir hacı ise “Allah oraya gitmeyi herkese nasip etsin diye dua ettik. 52 yaşındayım çok şükür bu üçüncü haccım. Allah nasip ettikçe her sene Arafat’ta olmak için dua ediyoruz. Gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu” dedi. 

Ferhat Yasak

Etiketler: kutsal topraklar


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