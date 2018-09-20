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Kutulardan binlerce kaçak cep telefonu çıktı

Kutulardan binlerce kaçak cep telefonu çıktı
Kutulardan binlerce kaçak cep telefonu çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı Kargo Müdürlüğünde 13 bin 300 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne Hong-Kong'dan gelen ve “gemi motor aksamı” olarak beyan edilen bir kargodan şüphelenilmesi üzerine kargo ve işlemlerini takibe aldı.

Gümrük işlemlerini gerçekleştireceği beyan edilen müşavirlik firmasından eşyaların kendilerine ait olmadığı bilgisi alınırken, söz konusu bildirim sonrası eşya ile ilgili şüphelerin artması üzerine kargo X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonucu kargonun içinde beyan edildiği gibi gemi motor aksamı bulunmadığı, kolilerde 13 bin 300 adet cep telefonu bulunduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan talimat gereği gümrüklenmiş değeri 4 milyon 500 bin lira olan telefonlara el konularak, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. 

Ayşe Üngör 

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