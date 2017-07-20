Kuveyt, İranlı 15 diplomatı sınır dışı ediyor

Kuveyt'in İranlı 15 diplomatı, Kuveyt’teki bir terör hücresi bünyesinde faaliyet gösterdikleri, İran Halk Cumhuriyeti ve Hizbullah teşkilatı ile haberleştikleri iddiası ile ilgili olarak bir mahkeme kararının Temyiz mahkemesince onaylanması üzerine sınır dışı etme kararı aldığı kaydedildi.

Kuveyt hükumeti, İran büyük elçiliğinin Kuveyt'te faaliyet gösteren Askeri, Kültürel ve Ticari misyonlarının kapatıldığını, İran'la yürütülen bütün ortak çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Kuveyt Temyiz mahkemesi 18 Haziran’da Abdali terör hücresinin başkanını müebbet cezasına çarptırmış, İran ve Lübnan Hizbullah teşkilatlarıyla ilişkisi olduğunu tespit ettiği diğer İranlı şüphelileri de 15 ila 20 yıl arasında hapse mahkum etmişti.

Kuveyt'in, İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği personel sayısını da 14’den 9’a düşürme kararı aldığı kaydedildi. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'nın hükumetin aldığı bu kararı İran Büyükelçiliğine bildirdiği belirtildi.