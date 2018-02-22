Diğer
Kategoriler

Kuveyt milli günü resepsiyonu

Kuveyt Devleti’nin 57. milli günü ve 27. kuruluş yıl dönümü Ankara’da gerçekleştirilen resepsiyonla kutlandı.

Kuveyt milli günü resepsiyonu

22 Şubat 2018 23:33
Kuveyt milli günü resepsiyonu - Tıkla İzle

Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Yusuf Abdulbari el-Zevavi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, askeri ve diplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. Milli marşların okunması ile başlayan resepsiyonda pasta kesiminin ardından Kuveyt’i tanıtan film davetlilere izletildi.

TBMM Başkanı Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Kuveyt’in bu milli günü dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Bölgemizdeki huzurun, sükunun ve dünya barışı noktasında yaptığımız iş birliklerinin devam etmesini temenni ederim” şeklinde konuştu. Büyükelçi Zevavi ise iki ülkenin ikili ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak için çabalarına devam edeceğini aktardı.

Caner Ünver - Emre Yüzügüldü
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç