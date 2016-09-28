Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, İstanbul'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul'a geldiğim için çok sevinçliyim. Beni çok güzel karşıladılar. Sanki hiç gitmemiş gibiyim. Yeni yapılan yerleri gezdirdiler. Çok hoşuma gitti. Ben Fenerbahçe'ye futbolu bıraktıktan sonra ileri dönemlerde de her zaman yardım etmek isterim. Futbol oynamayı şu anda çok seviyorum. Futbolu bıraktığımda Fenerbahçe'yi nasıl destekleyebileceğimi düşüneceğim. Çok büyük bir saygıyla karşılandım. Beni çiçeklerle karşıladılar. Çok önemliydi benim için. Fenerbahçe'den hala sayıyı görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Hollanda'da Fenerbahçe'yi takip etmeye çalışıyorum"

Ailesinin de Türkiye'yi çok özlediğini vurgulayan 36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu yüzden eşi ve çocuklarını da İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Hollanda'da Fenerbahçe'yi takip etmeye çalışıyorum. Hala kulüpten arkadaşlarımla görüşüyorum. Fenerbahçe'ye çok güveniyorum ama yarın Fenerbahçelileri zor anlar bekliyor" diye konuştu.

"Advocaat, Robin Van Persie'ye iyi gelecek"

Basın mensuplarının Robin van Persie'nin performansı ile ilgili soruya ise Kuyt, "Robin Van Persie'nin çok iyi bir futbolcu. Robin Van Persie, teknik direktöründen iyi destek ve güven alırsa elinden geleni yapar. Advocaat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi Van Persie'ye iyi gelecektir. İstatistiklere de bakarsak her zaman oynama fırsatı bulmadı. Buna rağmen iyi oynadı" diye konuştu.

"Fenerbahçe taraftarına saygım var"

Basın mensuplarının "Yarın gol atarsan sevinecek misin?" sorusuna ise Kuyt, "Fenerbahçeliler 3 yıl boyunca beni iyi tanıdı. Oynadığım sürede Fenerbahçe için her şeyimi verdim. Bunu yarın da Feyenoord için yapacağım. Gol atarsam sevineceğim ama saygı çerçevesinde bunu yapacağım. Her zaman beni hep ve hala destekleyen Fenerbahçe taraftarına saygım var" şeklinde cevap verdi.

Mehmet Selman Bektaş

