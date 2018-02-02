'Kuyu' Köpek kurtarılmasından bir sene sonra görüntülendi

Beykoz’da geçtiğimiz yıl bu günlerde düştüğü 70 metrelik kuyudan uzun uğraşlardan sonra çıkarılan ve Türkiye’nin gündemi haline gelen Kuyu isimli köpek bir yaşını doldurdu. Olayın üzerinde bir yıl geçtikten sonra görüntülenen Kuyu’nun sağlığınının yerinde olduğu görüldü. Kuyu’nun tedavisini ve bakımını üstlenen Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Sanatçı Ömür Gedik, köpek hakkında bilgi verdi.

Hayatını sağlıklı bir şekilde devam eden Kuyu hakkında bilgi veren Sanatçı Ömür Gedik: “Kuyu dışarıdaki hayatında 1 yaşına girecek. 14 Şubat Sevgililer günü gecesi kuyudan çıkarıldı. Çıktıktan sonra yolculuğu yine biraz engebeli geçti. İtfaiye sahiplendi. Daha sonra kanlı ishal hastalığına yakalandı. İlk tedavisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında yapıldı. Tedavisi devam ederken bir derneğe sahiplendirmek istediler. Bizi aradılar, HAÇİKO Derneği bu tedaviyi ve bu sorumluluğu üstlenir mi dediler? Bizim için gerçekten kolay bir karar değildi. Gerçekten ölümle pençeleşen ve bütün Türkiye’nin sevgi odağı olan bir hayvan bize gelecekti. Bu sorumluluğu almayı kabul ettik. Kuyu’nun tedavisini üstlendik. Ve sonrasında onunla uzun süreçli yolculuğa çıktık. 3-4 ay karantinada kaldı. Kuyu üzerinde yurt dışından getirdiğimiz tedavi protokolleri uygulandı. Biraz zor bir süreçti. Hem bizim için hem Kuyu için çünkü her şey olabilirdi. Fakat Kuyu nasıl ki kuyudan çıktı ve Türkiye ile insanlarla kucaklaştı. Kanlı ishali de atlatarak tekrar hayata döndü. İkinci ölüm kalım savaşını da başarmış oldu. Şuanda başkanı olduğum HAÇİKO Derneği’nin himayesinde. Kocaman bir oyun alanın olduğu yerde mutlu, mesut yaşıyor. Erkek köpeklerde değil de dişi köpeklerle iyi anlaşıyor. Mama agresyonu var. Ve kuyuya neden düştüğünü anlıyoruz bu süreçte çok yaramaz. Bir dakika durmuyor. Tabi bunun genç köpek olmasının da etkisi var. Neşe dolu, hayat dolu bir köpekle birlikte olduğumuz için Türkiye’yi bir sevgi yumağında bir ayara getirdiği için büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kuyu’nun hayat hikayesi beyaz perdeye taşınıyor

Kuyu’nun hikayesi bütün Türkiye’yi birleştiren bir hikaye olduğunu söyleyen Ömür Gedik: “Geçtiğimiz günlerden benim de çok iyi tanıdığım yapımcılardan Emre Oskay telefon etti. Benim hiç aklımda olmayan bir teklifle geldi. Bize Kuyu’nun hikayesini filmi yapmak istiyoruz dedi. Bu yolda birlikte ilerler miyiz, bize destek olur musunuz senaryo yazımında? Dedi. Ben tabi çok şaşırdım ve heyecanlandım. Kuyu’nun hikayesi bütün Türkiye’yi birleştiren bir hikaye aslında 10 gün boyunca umutları belirli yerlerde tükenmiş olan insan Kuyu’nun mücadelesinde ve yeryüzüne çıktıktan sonra o sevinçle birlikte kucaklaşmış oldu. Bu açıdan çokta önemli olan mesajları var. Bunu film yapmak istiyorlar. Önümüzdeki yaz Kuyu’nun filmi çekilmeye başlanacak. Biz de senaryo aşamasında elimizde gelen desteği vermiş olacağız. Aynı zamanda Kuyu’nu senaryo yazarı aynı zamanda filmi çekecek ekipte sevgili Yiğit’te bu sene Oscar’a gönderdiğimiz ‘Ayla’ filminde hatırlayacağımız isimlerden bir tanesi. Ve amacı belki de gelecek sene Kuyu’nun hikayesini Oscar’a taşımak. Çünkü tüm insanları birleştiren bir hikaye. Guinness rekorlar kitabına başvurulsa eminim o kitaba girebilecek bir hikayesi var. 10 gün boyunca yerin 70 metre altında yaşadıktan sonra yeryüzüne çıkarılan ve yaşamaya devam eden başka bir canlı da yok. Bu açıdan da özel bir hikayesi var. Pek çok ünlü isim yer alacak filmde” şeklinde konuştu.Öte yandan "Kuyu" köpek tam bir yıl sonra görüntülendi. Görüntülerde Kuyu köpeğin kendisi için oluşturulan alanda oyunlar oynadığı ve bir hayli sağlıklı olduğu görüldü. Kuyu köpeğin bir dakika bile yerinde durmadığı görülürken, bir hayli de büyüdüğü görüldü.

Mustafa Biçer

