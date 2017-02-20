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Kuyudan kurtuldu, kasaptan kurtulamadı

Afyonkarahisar’da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyudan kurtuldu, kasaptan kurtulamadı

20 Şubat 2017 21:12
Kuyudan kurtuldu, kasaptan kurtulamadı - Tıkla İzle

Afyonkarahisar’da su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan ineğin can çekiştiğini gören sahipleri ineğin telef olmaması için çareyi kesmekte buldu.
Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar köyünde meydana geldi. İsa Eryılmaz’a ait inek köydeki mera alanında otlarken yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Olayı gören köylüler ineği çıkarmak isteseler de başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat ve araç çekicisi yardımı ile yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından ineği düştüğü su kuyusundan çıkardı. Sahipleri ineğin can çekiştiğini görünce telef olmaması için hemen kasap çağırdılar. Olay yerine gelen kasap ineği kesti. İneğin sahiplerinin ise yaşanan talihsiz olaydan dolayı hayli üzgün oldukları gözlendi.

Ali Bayar 

 

Etiketler: Afyonkarahisar


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