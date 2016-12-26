İskenderun Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere karşı olmadıklarını ifade eden İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı ve İskenderun Esnaf Odası Birlik Başkanı Uğur Fırat, “Yapılan hizmetler esnafımıza zarar veriyorsa da bunun karşısında dururuz. Büyük Çarşı Kuyumcular Pasajının yan tarafına yapılan baraka pasaja sıfır şekilde yapıldı. Bu hem imara hem de kanunlara aykırıdır. Gece yarısı bir hırsız gelip duvarı delse kolaylıkla içeri girip hırsızlık yapabilir. Benim esnafım bundan zarar görürse bunun hesabını kim verecek? Esnafımız o barakanın oradan kaldırılmasını istiyor. Bununla ilgili de mahkeme süreci başlatıldı” dedi.

Barakaların yapılmasını istemediklerini belirten kuyumcu esnafı ise, “Barakanın kaldırılması için imza topladık. Pasajda 65 esnafız. Hepimizin 35–40 yıllık emeğimiz var. Barakayı delip içeri girip emeğimizi çalsalar biz ne yapacağız? Biz mağdur olduktan sonra şikayette bulunsak kaç yazıyor? Biz bu durumu başkanımıza imza yoluyla bildirdik. En son da mahkemeye kadar bu işi götürdük. Sonucunu bekliyoruz” dediler.

Mustafa Mert