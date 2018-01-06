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Kuyumcu hırsızları 150 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iki ayrı tarihte kuyumcu çarşısına girerek, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli 150 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Kuyumcu hırsızları 150 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

06 Ocak 2018 10:30

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Kaleiçi Çarşısından, 4 Eylül 2017 ile 6 Kasım 2017 tarihlerinde kuyumculardan yapılan hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı. Hırsızlar 6 Kasım 207’de Kaleiçi çarşısında bulunan kuyumcunun önce alarm, telefon ve kamera kablolarını kesen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girdi, görünmemek için pencereleri bez parçalarıyla kapatmıştı. Ardından yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasayı delmeye çalışan hırsızlar, açamayınca kaçmıştı. 

Hırsızlık olayları ile ilgili özel ekip oluşturan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 150 kamerayı inceleyen özel ekip, şüphelilerin Ü.D., Ö.Ö. ve H.B. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kaldığı adresler tespit edilerek, operasyon düzenlendi. 

Zanlıların kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ü.D., Ö.Ö. ve H.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda olay anında kullanılan malzemeleri ele geçirdi. 

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ü.D. ve Ö.Ö., tutuklanırken, H.B., ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Medeni Topaloğlu

 

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