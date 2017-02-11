Diğer
Kategoriler

Kuyumcu soyguncusu alışverişte yakalandı

Gaziantep'te müşteri gibi girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini silahla yaralayıp çaldığı altınlarla kayıplara karışan soyguncu, markette alışveriş yaparken yakalandı. Bir aydır aranan zanlının cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu soyguncusu alışverişte yakalandı

11 Şubat 2017 11:03
Kuyumcu soyguncusu alışverişte yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak'ta Şahintepe Mahallesi 386. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren Fuat G., iş yeri sahibi Mehmet Özel’i silahla yaraladıktan sonra çaldığı 20 adet altın yüzükle kayıplara karıştı. Polis ise, şüphelinin yakalanması için alarma geçti. Günlerdir süren araştırmanın ardından firari Fuat G., Mavikent Mahallesindeki bir marketten alışveriş yaparken kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüphelinin, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 3 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Ayrıca 32 bin 500 lira para cezasının olduğu tespit edilen şahıs Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kuyumcu soyguncusu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!