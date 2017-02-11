Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak'ta Şahintepe Mahallesi 386. Cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giren Fuat G., iş yeri sahibi Mehmet Özel’i silahla yaraladıktan sonra çaldığı 20 adet altın yüzükle kayıplara karıştı. Polis ise, şüphelinin yakalanması için alarma geçti. Günlerdir süren araştırmanın ardından firari Fuat G., Mavikent Mahallesindeki bir marketten alışveriş yaparken kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüphelinin, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 3 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Ayrıca 32 bin 500 lira para cezasının olduğu tespit edilen şahıs Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Bulut