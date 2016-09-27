Edinilen bilgiye göre, kuyumcuda meydana gelen olayda kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, dün akşam saat 17.00 sıralarında kuyumcunun önüne gelerek bir müddet etrafı seyretti. Şüpheli hareketleri nedeniyle çalışanlar tarafından fark edilen şahıs, elindeki döner bıçağıyla içeriye girerek iş yeri sahibine ve çalışanlara dükkanı terk etmelerini söyledi. Çalışanlar ise dükkandan çıkmayı reddederek, soğukkanlı bir şekilde alarm düğmesine bastı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini ve çalışanları güvenli bir şekilde dışarı çıkarırken, elinde bıçak olan soyguncuyu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren pazarlığın ardından ikna olmayan şahıs, polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan olay yerine gelerek inceleme yaparken, bacağından yaralanan şahıs, M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın zihinsel engelli olabileceği iddia edildi.

Ünal Cankurt