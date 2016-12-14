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Kuyumcudaki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küpe almak bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren üç kişinin küpeleri çalma anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcudaki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

14 Aralık 2016 09:52
Kuyumcudaki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi mahallesindeki bir kuyumcuya küpe alma bahanesiyle giden 2 kadın ve 1 erkek, iş yeri sahibinin tezgaha koyduğu küpeleri incelemeye başladı.

Görüntülerde hırsızlık şüphelisi kadınlar işyeri sahibini oyalarken, inceleme bahanesiyle küpeleri alan erkek ise el çabukluğuyla küpeleri cebine koyduğu görülüyor.  Bir süre sonra beğendikleri küpeyi satın alan şüpheliler, parasını ödeyip kuyumcudan ayrılıyor.

Şüphelilerin işyerinden ayrılmasının ardından küpelerin eksildiği fark eden iş yeri sahibi, polis aradı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızları bulmak için çalışma başlattı.  

Etiketler: Hırsızlık zanlıları, kuyumcu, şanlıurfa


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