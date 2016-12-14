Edinilen bilgilere göre, Hasan Çelebi mahallesindeki bir kuyumcuya küpe alma bahanesiyle giden 2 kadın ve 1 erkek, iş yeri sahibinin tezgaha koyduğu küpeleri incelemeye başladı.

Görüntülerde hırsızlık şüphelisi kadınlar işyeri sahibini oyalarken, inceleme bahanesiyle küpeleri alan erkek ise el çabukluğuyla küpeleri cebine koyduğu görülüyor. Bir süre sonra beğendikleri küpeyi satın alan şüpheliler, parasını ödeyip kuyumcudan ayrılıyor.

Şüphelilerin işyerinden ayrılmasının ardından küpelerin eksildiği fark eden iş yeri sahibi, polis aradı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızları bulmak için çalışma başlattı.