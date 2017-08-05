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Kuyumcudan çiftlere altın uyarısı

Düğün sezonunun başlaması ile birlikte altın alma telaşına düşen yeni çiftleri ve aileleri uyaran Bilecikli kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, çeşitli önerilerde bulunurken, dikkat edilmesi gereken konularda da uyardı.

Kuyumcudan çiftlere altın uyarısı

05 Ağustos 2017 13:07

Sünetci, çiftlerin altın alırken birbirlerini üzmeden bütçelerine uygun hareket etmelerini önererek, "Evlenecek çiftler altın alışverişinde birbirlerini üzmeden bütçelerine göre uygun birbirlerini üzmeden bir şeyler alsınlar. Bütçeleri fazla yoksa altının daha az gramajlı olanından alabilirler. Yüzük, küpe ve alyans almaktan çekinmesinler. Onlar da zaman geçtikçe para eder ve zararları olmaz. Bilezik, çeyrek altın ve yarım altın tavsiye ederim. Altını her zaman almalarını öneririm. Çünkü altın her zaman kazandıran bir yatırım. Altın alırken dolandırılmamak için tanıdıkları bildikleri kuyumcudan alsınlar. Vatandaş gerçek altını ayırt edemez. Vatandaşlarımız korkmadan güvendiği kuyumcudan altınını alsın" dedi.

Sahte altına dikkat

Ayrıca evlenecek olan çiftleri sahte altın almamaları konusunda uyaran kuyumcu Sünetci, "Altın sonuçta bir yatırım aracıdır. Bir işçilikli altın, günü geldiği zaman kara gün dostu olarak elinize gelir. İnsanlar bunu o an için düşünemiyor. Diyorlar ki küpe veya bileziğin altın olmayanını alayım. Bu yanlıştır. Piyasada olabilecek sahte altına karşı da çiftleri ve aileleri uyarıyorum" ifadelerini kullandı. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: altın uyarısı, bilecik, kuyumcu


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