Yaklaşan Yılbaşı ve Sevgililer Gününde sevdiklerinize hediye almadan önce mutlaka Bahçelievler Yenibosna’da bulunan AVM’yi ziyaret edenler herşeyi bulabiliyor. Alışveriş festivalinin başladığı AVM’de her bütçeye uygun hediye bulunuyor. Sadece hediyeler değil evliliğe dair her şey var festivalde. İlklerin yaşanacağı festivalde alışveriş yapanlar yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarını yakalamış olacaklar.

Festivalin açılışına Türkiye Güzeli Tuğçe Dural, ünlü mankenler Ece Gürsel, Günay Museyeva katıldı. Ünlü manken Günay Museyeva 3 kilo ağırlığında altın elbise giyerken Tuğçe Dural ve Günay Museyeva mücevher ve pırlantalardan oluşan yaklaşık 3 milyon TL değerindeki takıları tanıttı. Altın elbisenin fiyatı 550 Bin TL, Mücevher pırlanta set: 340 bin TL, Elmas Set: 440 bin TL, Türkiye’nin pahalı alyansı (Elmas ve pırlanta taşlarla süslü) 50 bin TL

En büyük mücevher üretim ve ticaret merkezi 'Altın Çadırı'nın açılış kurdelesini Tuğçe Dural, Ece Gürsel, Günay Museyeva ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kesen, KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, ''Bu gün ve daha önce yapılan tüm terör saldırıları lanetliyoruz. Şehitlerimizin Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum'' dedi.

''Orta Doğu’nun en büyük altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezi''

AVM'nin Orta Doğu’nun en büyük altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezi olduğunu belirten Sudaş, ''Çoğunluğu Kuyumcu esnafından oluşan 2500’ün üzerinde firma bulunuyor. 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. En büyük özelliğimiz, ülkemizin kuyum sektöründeki üretim, ticaret ve ihracat dahil olmak üzere yüzde 90’ı burada üretiliyor olması. Ayrıca AVM’de sadece kuyumculuk değil evlilik üzerine mağazalarımız da bulunuyor. Beyaz eşya, gelinlikçi, aksesuarcı, davetiye firmaları, Nikah salonu ve Düğün organizasyon hizmeti veren seçkin firmalar da bulunmaktadır. Bugün burada gelenekselleşen AVM İndirim Festivalini yüzde 50’ye varan indirimlerle başlatıyoruz. Mağazalarımızın ürünlerinin sergilendiği Altın Çadırında birbirinden şık tasarımlara sahip, her bütçeye uygun ürünler 'İmalattan Size, Sizden Sevdiklerinize' sloganıyla satışa sunulmuştur. Ziyaretçilerimiz % 50’ye varan indirimlerin yanı sıra 500 TL alışverişte Çeyrek Altını 150 TL’ye alabilecekler, 2.500TL alışverişe Çeyrek Altın hediye edilecektir. Biz AVM olarak, Cumhurbaşkanımızın dövizini boz oyunu boz çağrısına uyarak bu kampanyayı başladık. 14 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanyamıza tüm halkımızı bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Ünlü manken Günay Museyeva, ''Üzerimdeki altın biraz ağır ama güzel bir tasarım. Çok emek var, değişik ve gayet güzel. Üzerimdeki altından çok daha ağırlarını taşıdım. Ağırlığı şuan hiç sorun değil. Şapka kısmını çok beğendim. Burada 14 Şubat'a kadar indirimler devam edecek. Buraya hanımların gelebilir'' dedi.

AVM'yi çok beğendiğini dile getiren ünlü manken Ece Gürsel, ''İnsan aradığı herşeyi burada bulabiliyor. Özellikle evlenmek isteyen çiftler herşeyi burada bulabilirler. Gelinlik, abiye, kınalık, nişanlık ve A'dan Z'ye herşeyi bulabilirler. Şehir merkezinden daha uygun fiyatlara sahip ürünleri buradan alabilirler'' şeklinde konuştu.