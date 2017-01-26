Kuyumcukent’te 2017 yılı gelinlik, abiye ve mücevherat modellerinin tanıtıldığı defilede Şebnem Schaefar, Hilal Uzun, Erjana Sandokova, Deniz Sarı, Tatyana Dandeş Gizem Gören, Tuba Sarıünal, Azize Berdiyava, Pınar Akbay, Sevinç Meşe manken olarak yer aldı. Dovita Bridal, Reve Rose, Uçar’ı Tasarım, Necah Güzeliş, Maria Sofia ve Tasarım Gelinlik gibi özel tasarım gelinlik üreten firmaların 2017 kreasyonlarının tanıtıldığı defilede mankenler Pırıltı Alyans, Aytaş Kuyumculuk, Turan Kuyumculuk, Ertan Tunçbilek Kuyumculuk, Serbay Kuyumculuk, Favori Kuyumculuk, Vagold Kuyumculuk, Quarat K markalarının koleksiyonlarını da tanıttı.

"İnşallah benim düğünümde de böyle takılar takarlar"

Defile sonrası açıklamalarda bulunan ünlü manken Şebnem Schaefar, sergilediği takıları çok beğendiğini söyleyerek, "İnşallah benim düğünümde de böyle takılar takarlar" dedi. Birçok kez gelinlik defilesine çıktığını belirten Schaefar, "İlk defa gelinlik ve takılar bir arada ve ön planda bir defilede sahneye çıkıyorum. Bugün değişik bir gelinlik sergiledim biraz otantik ve eskiye dönük güzel bir modeldi ve takılar da çok zarifti. Yeni saç modelimi ABD’den gelen iki saç tasarımcısı yaptı. Ben, sade bir gelinliğin üzerine takıların ön planda olmasını seviyorum. Son zamanlarda eskiye dönük gelinlikler, tüylü modeller moda oldu. Klasik gelinlikler her zaman moda olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

Alışveriş Festivali’nin tüm hızla devam ettiği Kuyumcukent AVM’de her bütçeye uygun hediye bulunuyor. Evliliğe dair her şeyin bulunduğu festivalde, alışveriş yapanlara yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarının yanında, 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerinde çeyrek altın hediye olarak veriliyor.

KİAŞ yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Kuyumcukent AVM’nin Orta Doğu’nun en büyük altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezi olduğunu belirterek, "Bünyesinde 2 bin 500’ün üzerinde firma bulunuyor. Bunların çoğu kuyumcu esnafından oluşuyor. 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Müşteriler ya da ziyaretçileriyle birlikte günlük 6 bin araç ve 20 bin insanın giriş çıkış yaptığı devasa bir tesistir. En büyük özelliği, ülkemizin kuyum sektöründeki üretim, ticaret ve ihracat dahil olmak üzere yüzde 90’ı burada üretiliyor" dedi.

"Kuyumcukent AVM’de kuyumcular değil, seçkin gelinlikçiler de bulunuyor"

Yapının 3 bölümden oluştuğu bilgisini veren Sudaş, "Mağaza, atölye ve plaza bölümü olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Bünyesinde bulunan Kuyumcukent AVM; 627 bağımsız bölümden oluşan perakende satış ve pazarlama yapılmaktadır. Bunların çoğu kuyumcu esnafından oluşuyor. Bu sene hem yılbaşını düşünerek hem de sevgililer gününü birleştirerek 14 Şubat’a kadar sürecek olan alışveriş festivali gerçekleştiriyoruz. Kuyumcukent AVM’de; sadece kuyumcular değil, seçkin gelinlik markaları da bulunuyor. 2017’nin en gözde gelinlik modellerini hem bütçenize uygun hem de alternatifleriyle Kuyumcukent’teki mağazalarda görebilirsiniz. Kuyumcuların ve gelinlikçilerin yanı sıra beyaz eşya, aksesuarcı ve organizatör gibi evlilik üzerine farklı alanlarda hizmet veren firmalarımız var" diye konuştu.

Evlenmeye karar vermiş çiftlerin burada her türlü alışverişi yapabileceğini anlatan Sudaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, Bahçelievler Belediyesinin Nikah Salonu bulunuyor. Düğünleri burada 3 ayrı salonda yapabiliyoruz. Bu imkanlara sahip Türkiye ve dünyada tek alışveriş merkezi. Alışveriş festivalini bugün başlattık. İnşallah buradaki esnafımızın yüzü gülecek. Tüm Türkiye’deki ziyaretçileri buraya bekliyoruz. Üretimden halka ucuz satışı gerçekleştiren alışveriş merkeziyiz. Kuyumculuk ve evlilik üzerine talep ettikleri her şeyi üreticiden halka ucuz şekilde sağlıyoruz" dedi.