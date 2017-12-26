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Kuyumcukent'te yılsonu indirimli alışveriş günleri başladı

Orta Doğu'nun önemli altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezlerinden olan Kuyumcukent AVM, 2017 yılını 'Kuyumcukent Yılbaşı ve Sevgililer Günü Alışveriş Festivali' ile uğurluyor.

Kuyumcukentte yılsonu indirimli alışveriş günleri başladı

26 Aralık 2017 17:35

Yaklaşan yılbaşı ve Sevgililer Günü'nde sevdiklerine hediye almak isteyenler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent AVM, 2017 yılını 'Kuyumcukent Yılbaşı ve Sevgililer Günü Alışveriş Festivali' ile uğurluyor. Alışveriş festivalinin başladığı AVM'de her bütçeye uygun hediyenin bulunduğu belirtilirken, hediyeler dışında evliliğe dair her şeyin festivalde yer aldığı bildirildi. Festivalde alışveriş yapanlar yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabileceği aktarıldı.

18 Şubat tarihine kadar devam edecek olan festivalin tüketiciye farklı avantajlar sunduğu söylendi. Kampanyanın çıkış noktası olan ''Üreticiden size, sizden tüm sevdiklerinize'' vurgu yapılırken, kampanyanın sunduğu avantajlara dikkat çekildi.

KİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Kuyumcukent’in Orta Doğu'nun en büyük altın, gümüş ve mücevher üretim ve ticaret merkezi olduğunu belirterek, ''Kuyumcukent'te kuyumcu esnafından oluşan 2 bin 500'ün üzerinde firma bulunuyor. 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor. En büyük özelliğimiz, ülkemizin kuyum sektöründeki üretim, ticaret ve ihracat dahil olmak üzere yüzde 90'ı burada üretiliyor olması. Gelenekselleşen 'AVM İndirim Festivali'ni yüzde 50'ye varan indirimlerle başlatıyoruz. Mağazalarımızın ürünlerinin sergilendiği Altın Meydanda birbirinden şık tasarımlara sahip, her bütçeye uygun ürünler 'İmalattan Size, Sizden Sevdiklerinize' sloganıyla satışa sunulmuştur. Ziyaretçilerimiz yüzde 50’ye varan indirimlerin yanı sıra 3 bin TL alışverişte çeyrek altını hediye alabilecekler, bin TL alışverişe inci kolye hediye edilecektir. 18 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanyamıza tüm halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

 

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