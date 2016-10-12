İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Kuyumcular Çarşısı’nı ziyaret ederek, sektör temsilcileri ile bir araya geldi. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Adnan Cinstaş ve Mehmet Pamuk, 22. Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil Telli, 22. Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Aras ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Kruvaziyer turizminin bitmesinin başta kuyumculuk sektörü olmak üzere birçok sektördeki iş hacmini düşürdüğünü söyleyen sektör temsilcileri, bu durumun esnafın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirdi. Gemilerin İzmir’e geldiği dönemde, turistlerin yeterince alışveriş yapmadığından şikayetçi olduklarını, ancak zaman içinde yolcuların gelmemesinin iş hacmini düşürdüğünü gördüklerini belirten kuyumcular, kruvaziyer seferlerinin yeniden başlamasını istedi.

CEO'lar Başbakanla görüştürülecek

İzmir’e kruvaziyer seferlerinin yeniden başlaması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Demirtaş, “Geçtiğimiz ay dünyada sayılı kruvaziyer şirketleri ile büyük bir aile oluşturan Carnival Corporation’ın İngiltere Southampton’da bulunan ofisi Carnival UK bünyesindeki üst düzey yetkililer ile görüşerek, 2017’de İzmir’e sefer koymalarını istedik. Yaptığımız görüşmelerden, Pentagon kaynaklı birtakım özel raporların yayınladığını anladık. Daha sonra, İspanya’nın Tenerife adasında kruvaziyer firmalarının üst düzey yöneticileri ile görüştüm. Burada, ilk kez ‘Dönmeyi düşünüyoruz’ ifadesini, İzmir’e en çok gemi ve yolcu getiren firma CEO’sundan duydum. Çok büyük bir aksilik yaşanmazsa 2017 planlarına gireriz. Kruvaziyer şirketlerinin CEO’ları Sayın Başbakanımızı görüştüreceğiz” dedi. Terörün dünyanın her yerinde olduğunu belirten Demirtaş, “Terör dünyanın sorunu, Paris’te, Nice’te de terör var. Terörden korkarak yaşayamayız” diye konuştu. İzmir’e daha fazla turist gelmesi için Kongre turizmi üzerinde çalıştıklarını belirten Demirtaş, “Kongre turizmi için gelenler, şehirde en az 3 gün kalıyor. İzmir’de kongreler gerçekleşirse alışveriş canlanacak. İzmir, güzel ve sakin bir şehir. Kongre turizmini en güzel şekilde yerine getirecek potansiyele sahip. İzmir’in tanıtımı ile ilgili çalışmaları dünyanın her yerinde sürdürüyoruz” dedi.