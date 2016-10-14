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Kuyumculuk ve Takı Tasarım Öğrencileri Sektöre Görücüye Çıktı!

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri tasarladıkları takıları CNREXPO İstanbul Jewelry Show adlı Takı Fuarı’nda sergiledi.

Kuyumculuk ve Takı Tasarım Öğrencileri Sektöre Görücüye Çıktı!

14 Ekim 2016 12:21
Kuyumculuk ve Takı Tasarım Öğrencileri Sektöre Görücüye Çıktı! - Tıkla İzle

İstanbul Jewelry Show Takı Fuarı’nın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Elanur Güner, “İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Altınbaş Vakfı’na ait bir üniversite o yüzden Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bizim için çok önemli. Sektörün içinden gelen Altınbaş Holding’e ait birvakfın üniversitesi olarak Altınbaş Grup Şirketlerine ve sektöre öğrenci yetiştiriyoruz. Biz sektöre nasıl öğrenci yetiştirdiğimizi göstermek için buradayız. Öğrencilerimize ‘şu an bu stantta öğrencisiniz ama kısa zaman sonra firma sahibi, tasarımcı ya da çalışan olacaksınız’ diyoruz. Bu fuar bizim için çok önemli. Her fuara yeni bir koleksiyon hazırlayarak geliyoruz. Bu fuara da “ Sound of Nature” isimli yeni koleksiyonumuzla katıldık. Öğrencilerimiz kendilerini tekrar etmiş olmuyor, her seferinde yeni koleksiyon hazırlayıp bu stantta ürünlerini yerleştirip görücüye çıkıyorlar. Öğrencilerimizi sektörle buluşturmuş oluyoruz” dedi.

“Okul bitince işimiz hazır”

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Esra Kalaycıoğlu, “Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümüne hiçbir donanımım olmadan sıfırdan başladım. Çizgileri, üretimi baştan öğrenerek tasarımları yaptık. Tasarım nasıl yapılır, süreç nasıl işler, üretim teknikleri nelerdir birebir fabrikada hocalarımızın sayesinde öğrendik, çok yol kat ettik. Bu bölümü tercih etmeyi düşünenlere hiç tereddüt etmeden gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu okul sektöre direkt öğrencileri yönlendiriyor zaten şu anda da staj yapıyoruz. Çoğu arkadaşımız mezun olduğunda işi hazır. Ben pırlanta ve değerli takılar üzerine yoğunlaştım, o yönde ilerleyeceğim. “
Öğrenciler Kuyumculuk ve Takı Tasarımı eğitimini Altınbaş Holding’e ait Onsa adlı Mücevher Üretim Fabrikası’nda ve sektörün birçok firmasının yer aldığı Kuyumcukent’te uygulamalı alıyorlar. Mesleki Uygulama dersi ve yaz stajı ile de deneyimlerini pekiştiriyorlar.
 

Etiketler: Elanur Güner, Kemerburgaz Üniversitesi, Takı Tasarımı bölümü


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