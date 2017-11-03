Kuyumcunun elektronik kepenginin anahtarını kopyalayıp soygun yaptılar

İstanbul Esenler’de 26 Ekim tarihinde akşam saatlerinde motosikletlerle gelen 4 şüpheli, bir kuyumcuya girerek 2 buçuk kilo altın, 16 bin TL nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma üzerine şüpheliler, çaldıkları ziynet eşyalarını başka bir kuyumcuda bozdururken tespit edildi. Kendilerini “Atomlar Grubu” olarak adlandırılan B.D.(25), İ.Y.(28),S.Ş.(27) ve 17 yaşındaki H.M. 31 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla farklı adreslerde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası olan şüpheliler ilk kez denedikleri yöntemle gerçekleştirdikleri hırsızlık sonrasında yakayı ele verdi. Şüpheliler bir kopyalama cihazıyla kuyumcunun elektronik kepengini açan uzaktan kumandayı kopyaladı. Kopyaladıkları uzaktan kumandayla rahatça kapıyı açan şüpheliler bir diğer kilidi de kırarak içeri girdi. İçeride bulunan altın, nakit para ve ziynet eşyalarını çalan şüpheliler geldikleri motosikletlerle kayıplara karıştı. Şüphelilerin hırsızlık anlarında herhangi bir çatışma durumuna karşı çelik yelek giydikleri öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 31 Ekim tarihinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi göz altına alırken gerçekleştirdikleri aramalarda 4 tabanca, 72 uzun namlulu silah mermisi, 8 şarjör, çok sayıda tabanca mermisi, ziynet eşyaları, çelik yelek, kopyalanmış uzaktan kumanda, 2 buçuk kilo altın 16 bin TL nakit para ele geçirdi.

Caner Sönmez