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Kuyumcuya giren soyguncu çalışanları vurdu

İzmir’in Bornova ilçesinde, kuyumcuya soygun için gelen kimliği belirsiz şahıs, çalışanlar karşı koyunca silahı ile 2 çalışanı vurup kaçtı.

Kuyumcuya giren soyguncu çalışanları vurdu

10 Ekim 2016 18:25
Kuyumcuya giren soyguncu çalışanları vurdu - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Burak Resi Caddesi numara 111’de meydana geldi. Kuyumcuda müşteri olmadığı sırada giren siyah gözlüklü ve siyah bereli kimliği belirsiz şahıs, elindeki siyah poşeti çalışanlar Ümit Cengiz ve Yaşar Ünal’a uzatıp belinden çıkardığı tabancayı da çalışanlara doğrultarak ’Altın ve para ile doldur’ diye bağırdı. Soyguncuya karşı çıkan çalışanlar, alarm düğmesine basarken kimliği belirsiz şahıs çalışanlardan ilk önce Ümit Cengiz’i bacağından ve kasığından vurdu. Kuyumcudan kaçarken arkasından gelen Yaşar Ünal’ı fark eden soyguncu, kapıda Ünal’ı bacağından vurup hazırda bekleyen 35 NS 056 plakalı gri araçla kaçtı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Ümit Cengiz’i Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Yaşar Ünal’ı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS ÇIKIŞ YOLLARINI KAPATTI

Polis ekipleri ise soyguncunun kaçtığı aracı tespit ederken çıkış yollarını kapattı. İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek inceleme yapıp bilgi aldı. Öte yandan şüphelinin kaçtığı aracın ise çalıntı olduğu tespit edildi. 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen soyguncuyu bulma için Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipler, Gasp Büro amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


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