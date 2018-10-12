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Kuyumcuya nişanlı çift şoku

Kuyumcuya nişanlı çift şoku
Kuyumcuya nişanlı çift şoku

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giden ve nişanlı olduklarını söyleyen 2 kişi, 2 adet altın bilezik çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, öğle vakti Nuri Büyükturan'a ait kuyumcu dükkanına giden biri kadın 2 kişi, nişanlı olduklarını ve evlilik hazırlığı yaptıklarını söyleyerek ziynet eşyası beğenmek istedi. Kuyumcudan elindeki bilezik, yüzük ve küpeleri göstermelerini isteyen şahıslar, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak değeri 15 bin lirayı geçen 2 adet altın bileziği çaldı. Geldikleri gibi ellerini kollarını sallayarak iş yerinden ayrılan şahıslar kayıplara karıştı. Bir süre sonra bazı altın bileziklerin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, kamera kayıtlarına baktığında soyulduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Enver Zencirci
 

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