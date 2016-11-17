Olay, Zonguldak Alaplı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki H.B. altın suyuna batırılmış sahte dişleri altın diş diye satmaya kalkıştı. Gaziantep’ten Alaplı’ya geldiği öğrenilen H.B.'nin Kahramanmaraş ve Burdur illerinde de sahte dişleri kuyumculara sattığı öğrenildi.

Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Alaplı’ya gelen kuyumcu dolandırıcısına yönelik operasyon düzenleyerek dört adet sahte altın dişle birlikte yakaladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B., sorgusunun ardından Alaplı Adliyesine sevk edildi.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemin pek bilindik bir yöntem olmadığı ve daha önceden hazırlanan diş kalıplarının içinde cisimleri altın suyuna batırıp altın haline getirdiği belirtildi. Bu sayede altın suyuna bastırılmış sahte dişleri kuyumcuların anlamakta zorlandığı kaydedildi.