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Kuyuya düşen hurdacının zor anları

Aydın'ın Çine ilçesinde bir hurdacı hurda toplamak için girdiği bahçedeki kuyuyu fark etmeyince az daha canından oluyordu. Hurda toplarken yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen 57 yaşındaki Ramazan K. ekiplerin uzun uğraşları sonucu kuyudan çıkarıldı. İlk müdahalesi Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan talihsiz adam durumu ağır olduğu Aydın'a sevk edildi.

Kuyuya düşen hurdacının zor anları

08 Kasım 2017 18:54

Olay Çine Yenimahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye hurda toplayarak ekmek parası kazanan 57 yaşındaki Ramazan K. 385 sokak üzerindeki evlerin bahçesinden hurda topladığı sırada bir anda ortadan kayboldu. Çevre sakinleri hurdacı şahsın ortadan kaybolmasına rağmen derinden gelen imdat ve inleme seslerine kulak verince kaybolan şahsın bahçedeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü belirlendi. Çevre sakinleri olayı hemen polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istediler.

Kısa sürede olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, özel bir düzenek kurarak kuyudaki şahsa ulaştı. Halat ve makara düzeneği ile kuyuya inen itfaiye ekipleri kuyuda bitkin bir vaziyette kurtarılmayı bekleyen Ramazan K.'yı uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Vücüdunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Ramazan K. isimli hurdacı düştüğü kuyudan çıkarıldıktan sonra Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs durumu ciddi olduğu için Aydın'a sevk edildi.

Herkesi şaşkına çeviren olayda Ramazan K.'nın kuyuya nasıl düştüğü araştırılıyor. 

Etiketler: hurda

 

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