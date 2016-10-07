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Kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

07 Ekim 2016 11:10

Olay, 30 Eylül 2016 tarihinde İnegöl-Bursa yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. 62 yaşındaki Fadıl Yeşil, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten su kuyusuna düştü. İşçinin kuyuya düştüğünü gören mesai arkadaşları yardımına koştu. İşçiler kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından vinç vasıtasıyla çıkarılan yaralı işçi, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O tarihten bu yana yoğun bakımda olan Fadıl Yeşil, 6 gün sonra hayatını kaybetti. 

Salih Bakıcı 


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