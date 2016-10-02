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Kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da 9 metrelik boş kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

02 Ekim 2016 23:19

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 haftadır kayıp olarak aranan köpek, 9 metrelik kuyu içinde bulundu. Gündüz saatlerinde okula giden bir çocuğun köpek sesi duyması üzerine ses duyulan bölgede köpeğin sahibi Ramazan Sarıay (19) ve arkadaşları arama yaptı. Yaklaşık 1 saat çevrede arama yapan vatandaşlar köpeği bir bahçenin içinde bulunan 9 metrelik kuyuda buldu. Bir süre köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeği kuyudan çıkaramayınca, akşam saatlerinde durumu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kuyuda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri hemen harekete geçerek kısa sürede köye intikal etti. Kuyu ve çevresinde incelemeler yapan 4 kişilik AFAD ekibi, ekipten birini halatla bağlayarak kuyuya indirdi. Kuyuya inen AFAD personeli önce köpeği severek sakinleştirdi. Ardından köpeği zarar görmeyecek şekilde bacak ve vücudundan halatla bağlayan ekipler köpeği yukarı çekerek kurtardı. Kurtarılan köpeğin vücudunda yara olup olmadığını kontrol eden AFAD ekipleri, herhangi bir yarasının olmadığını tespit ettikten sonra köpeği sahibine teslim etti.

Köpeğin sahibi Ramazan Sarıay, “Bir arkadaşımız okula giderken köpek sesi duymuş. Sonra gelip bakayım demiş. Sonra unutarak okula gitmiş. Okuldan geldikten sonra tekrar ses gelince köpeğe bakmış. Burada köpek olduğunu görünce bizim köpeğimiz olduğunu anlayınca bize haber etti. Biz de geldik ve bulduk. Bir haftadır kayıptı köpeğimiz. Kuyuya kaç gün önce düştüğünü bilmiyoruz” dedi.

Etiketler: Kuyuya düşen köpek


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