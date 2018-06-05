Kuzeni, Gazze'de şehit edilen Rezzan hemşireyi anlattı

Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus’taki mülteci kampında bir yaralıyı tedavi ederken İsrail askeri tarafından göğsünden vurularak şehit edilen Rezzan Al- Najjar’ın kuzeni Dalia Al-Najjar, İHA’ya konuştu. Dalia, “Rezzan hemşirenin silahlar olmadan her şeyi yapabileceğimizi dünyanın bilmesini istiyordu” dedi.

Türkiye’de üniversite okuyan Dalia, Rezzan’ı küçüklüğünden beri tanıdığını, beraber oyun oynadıklarını ifade ederek, “Ailesi büyükannemi ziyarete geldiğinde, Rezzan’la oynamam için beni hep çağırırlardı” dedi. Rezzan’ın vurulması haberini Facebook’tan duyduğunu söyleyen Dalia, “Rezzan’ı küçüklüğümden beri tanırım. Küçükken hep beraber oynardık. İnsanlar olayı duyduklarında benim öldüğümü sandı. Rezzan’la birbirimize çok benziyoruz. İnsanlar haberi duyunca benim öldüğümü sanarak, beni Facebook’ta etiketlemeye başladı. Bu şekilde Rezzan’ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Benim için zor anlardı, şoka girmiştim. Arkadaşlarımın iftar davetindeydim ve 1 saat boyunca kimseye bir şey diyemedim. Yemeklerini yemelerini bekledim. Fakat sonunda dayanamayıp ağlamaya başladım. Çok zor bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Rezzan’ın yaptığı işle gurur duyduğunu belirten Dalia, “Rezzan, Gazze’deki protestolarda yaralananlara yardımcı olaya çalışan ilk kadın hemşireydi. Orada gönüllü olarak bulunuyordu. Kadınların da bir şekilde hak ve adalet için savaşabileceklerini göstermeye çalışıyordu” dedi.

“Ailesi adalet istiyor”

Cuma günü gün batımından önce Büyük Dönüş Çadırında yaralılara yardım eden Rezzan’ın İsrailli keskin nişancının attığı üç kurşunla şehit edildiğini söyleyen Dalia, “Rezzan’ın bütün ailesi yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyuyor, aynı zamanda çok kızgın. Rezzan bir hemşireydi, barışçıl bir protestoda insanlara gönüllü olarak yardım ediyordu. Rezzan’ın üzerinde sağlık çalışanı olduğuna dair kıyafetler vardı. Buna rağmen vurulması yüzünden Rezzan’ın ailesi ve onu tanıyanlar gerçekten çok kızgın ve adalet istiyor” şeklinde konuştu.

“Hemşire olmak hayaliydi”

Hemşire olmanın Rezzan’ın hayali olduğunu söyleyen Dalia, “Rezzan hemşire olma hayalini yerine getirmek için üniversiteye başladı. Bir dönem okula gitti fakat maddi sıkıntılar yüzünden üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında bazı kurslara katıldı. 2 yıl boyunca bir hastanede hem eğitim gördü hem de ücretsiz olarak çalıştı. Bazı arkadaşları bana Rezzan’ın protestolarda yaralananlara yardım etmek için tıbbi ekipman almak amacıyla bazı eşyalarını sattığını söyledi” dedi.

“Artık mücadeleye sen devam etmelisin”

Rezzan’ın annesiyle görüştüğünü söyleyen Dalia, “‘Annesi çok güçlüydü ve bana Dalia sen artık Rezzan’ın, mücadeleye sen devam etmelisin, barış için mücadele etmelisin’ dedi. Ben de ona söz verdim. O andan itibaren, ne gerekiyorsa ve ne yapabilirsem yapmaya ve Rezzan’ın mesajını herkese iletmeye karar verdim. Rezzan, Dünya’nın silahlar olmadan her şeyi yapabileceğimizi bilmesini istiyordu. Söylemek istediği tek şey buydu” ifadelerini kullandı.

Ayşe Gül Ayanoğlu