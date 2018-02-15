Kuzenin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi Murat Terzi (33), Aydınlıkevler mahallesinde dün gece amcasının oğlu İbrahim Terzi'nin de karıştığı kavgayı görünce ayırmak istedi. Bu sırada amcasının oğlu İbrahim Terzi karşı tarafı korkutmak için yere sıktığı mermi sekerek Murat Terzi'nin kalbine isabet etti. Olayda ağır yaralanan Terzi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Murat Terzi bugün ikindi namazı sonrasında Değirmendere mahallesindeki Büyük Sanayi Sitesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili İbrahim Terzi mahkemeye çıkartılırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.