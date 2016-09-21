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Kuzenini böyle öldürdü

Üsküdar'da iki amca oğlu arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kuzenini böyle öldürdü

21 Eylül 2016 15:10
Kuzenini böyle öldürdü - Tıkla İzle

İddiaya göre, Üsküdar'da yaşayan amca oğulları Ramazan A. ve Salih A. arasında bir süreden beri ticari anlaşmazlık vardı. İki akraba 5 Eylül'de akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Daha sonra Salih A. uzun namlulu pompalı tüfekle amca oğlu Ramazan A.'yı kovalamaya başladı. Ramazan A. kendini kurtarmayı başardı fakat olay yerine Ramazan A.'nın oğlu geldi. Ramazan A.'nın oğlu, Salih A.'nın elindeki tüfeği almaya çalıştı. Salih A. tüfeği vermeyince ikili kaldırımda boğuşmaya başladı. Olay yerine tekrar gelen Ramazan A. oğlunun kavga ettiğini görünce aracından aldığı bıçakla Salih A.'ya saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Salih A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Salih A. ve Ramazan A.'nın oğlunun kaldırım üzerinde boğuştuğu görülüyor. Kavga sırasında Salih A. akrabasına silah doğrultuyor. Ramazan A.'nın oğlu silahı almaya çalışırken ikili kaldırımda boğuşuyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar iki akrabanın yanına koşuyor fakat kavgayı ayırmakta başarılı olamıyor. Bu sırada caddeye hızla gelen arabadan inen Ramazan A. elinde bıçakla akrabasının üzerine koşuyor. Ramazan A.'nın amca oğlu Salih A.'yı bıçakladığı görülüyor.

Cenk İşver 

 


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