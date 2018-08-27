Kuzenini kurtarırken suda kayboldu

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce Suriye’den kaçıp Batman’a Assad Alhaddur ve kuzeni Eymen Osman aileleriyle birlikte önceki gün piknik amacıyla Batman Çayı kenarına geldi. Sıcaktan bunalan 14 yaşında Eymen, serinlemek için çaya girdi. Eymen’in bir anda akıntıya kapılması üzerine onu görüp suya atlayan Assad Alhaddur (42), kuzenini kurtardı. Eymen’i kurtaran kuzeni Assad Alhaddur ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Evli bir çocuk babası Assad Alhaddur’u arama çalışmaları olay yerine gelen polis ekipleri ve Batman AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Hüseyin Sakar