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Kuzenini önce tıraş ettirdi sonra öldürdü

Adana’da sevdiği kızla evlenmesine izin vermeyen 5 akrabasını öldürüp intihar eden Denizhan Dener’in kurbanlarından kuzeni Suphi Cumhur Cengiz’i, olaydan 3.5 saat önce berbere götürdüğü ortaya çıktı.

Kuzenini önce tıraş ettirdi sonra öldürdü

05 Mayıs 2017 13:43

Adana’da 3 Mayıs akşamı Kurtuluş Mahallesi Çelik Apartmanı 3. katında sevgilisi H.K. ile evlenmesine izin vermeyen halaları Gönül Cengiz, Nurşen Metin, kuzenleri Suphi Cumhur Cengiz, Senem Metin ve eniştesi emekli vali İsmet Metin’i öldürüp intihar eden Denizhan Dener’in olaydan 3.5 saat önce kuzeni Cengiz’i berbere götürerek tıraş ettirdiği ortaya çıktı.

"’SEVDİĞİMLE EVLENECEĞİM’ DİYEREK TATLI ISMARLADI"

Berber Emircan Turalı, Denizhan Dener’in sürekli müşterisi olduğunu, uzun süredir evlenme hayali kurduğunu, olaydan 4-5 gün önce de berbere gelip tıraş olduğunu söyledi. Turalı, cinayetin işlendiği gün saat 16.15 sıralarında Dener’in yine berbere geldiğini ve yanında "kuzenim" dediği Suphi Cumhur Cengiz’i getirdiğini belirterek, "İçeri girip ’size kuzenimi getirdim, akşam sevdiğimi isteyeceğiz evleneceğim onu bir tıraş edin, benim de boynumu temizleyin’ dedi. Daha sonra ben Cengiz’i tıraş ettim. Arkadaşlar da Denizhan’ın boynunu temizledi" dedi.

Turalı, Denizhan Dener’in hiç cinayet işleyecek gibi bir hali olmadığını, şok neşeli ve mutlu olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sevdiğini isteyecekleri için çok mutluydu hatta bize tatlı getirip ısmarladı. Kendisiyle sohbet ettik 6 yılın sonunda evleneceğini söyledi. Kuzeninin tıraşı bitince buradan birlikte çıkıp gittiler. Sonra akşam televizyonlarda Denizhan’ın cinayet işlediğini, hem de tıraşa getirdiği kuzeniyle birlikte 5 akrabasını öldürdüğünü öğrenince şok oldum. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum."

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 


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