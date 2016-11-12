Edinilen bilgiye göre, aralarından husumet bulunan kuzenler Ö.T. ve Doğan T.

Gümbet Mahallesi’nde karşılaştı. Karşılıklı söz dalaşına giren iki kuzen bir anda kavgaya tutuştu. Çevrede bulunan vatandaşlar kısa sürede iki kuzeni ayırdı. Ö.T. isimli şahıs daha sonra tekrar kuzeni Doğan T’nin üzerine doğu yürüyerek 9 yerinden bıçakladı. Olay yerinden kaçan Ö.T. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ağır yaralanan Doğan T. ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Doğan T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Ö.T. polise verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

Eren Ayhan

