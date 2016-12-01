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Kuzeniyle evlenmesine izin vermeyen dayısını vurup intihar etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde aşık olduğu kuzeniyle evlenmesine izin verilmeyen bir kişi dayısını vurup intihar etti.

Kuzeniyle evlenmesine izin vermeyen dayısını vurup intihar etti

01 Aralık 2016 20:39
Kuzeniyle evlenmesine izin vermeyen dayısını vurup intihar etti - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Mercimek Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hakan Bulut (30), işitme ve konuşma engelli olan dayısı Hüseyin Kavut'un kızı Derya'ya aşık oldu. Bulut bir süre sonra dayısına ailesini göndererek Derya ile evlenmek istedi. Ancak dayısı Bulut ailesine ret cevabı verdi.

Aynı konuda dün akşam çıkan tartışma sonrasında Hakan Bulut, tabanca ile dayısına ateş açtı. Ağır yaralanan Hüseyin Kavut kanlar içinde yere düştü. Dayısını öldürdüğünü düşünen Hakan Bulut, tabancayı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Ambulanslara alınan her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hakan Bulut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Kavut ise müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Bulut otopsisi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Bulut yakınları tarafından alınarak memleketinde toprağa verildi. 

Fatih Keçe


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