Diğer
Kategoriler

Kuzenlerin kavgasında kan aktı

Ceylanpınar’da yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kuzenlerin kavgasında kan aktı

27 Mayıs 2018 02:24

Edinilen bilgiye göre, Y.E.A. kuzeni olan H.A’nın evine misafirliğe gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. üzerinde taşıdığı bıçakla kuzeni Y.E.A.’yı defalarca bıçakladı. Y.E.A., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ağır yaralanan Y.E.A.’nın hayati tehlikesi devam ederken olayın zanlısı H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç