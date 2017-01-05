Diğer
Kategoriler

Kuzey Almanya sular altında

Kuzey Almanya’yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle Baltık Denizinin yükselen dalgaları kuzey Almanya’da bir çok şehri sular altına bıraktı. Kuzeyde fırtına, seller ve kar yağışı ile mücadele edilirken ülkenin güneyinde yağan kar nedeniyle yüzlerce trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Almanya sular altında

05 Ocak 2017 11:55
Kuzey Almanya sular altında - Tıkla İzle

Almanya son on yılın en soğuk ve çetin kışını yaşıyor. Havanın eksi 26 dereceye kadar soğuması bekleniyor. Ülkede; Güney Almanya yoğun kar yağışıyla mücadele ederken Kuzey Almanya sular altına kaldı. Fırtına nedeniyle Baltık denizinde su seviyesi 1 metre 80 santime yükselerek Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde ve Wismar şehirlerinde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sahil şehirlerinde yasayan halk sabaha kadar yükselen suyla mücadele ederken, kum torbalarıyla setler oluşturarak suyu engellemeye çalıştı. Fırtına yüzünden Baltık denizindeki adalarda ve onlarca yerleşim yerinde ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Kuzeyde birçok tarihi eser de sular altında kaldı.

Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi, Baltık Denizi Direktörü Jürgen Holfert 2006 yılından bu yana en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kalındığını belirterek su seviyesinin daha da yükseleceği uyarısında bulundu. 

Etiketler: almanya, soğuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç