Almanya son on yılın en soğuk ve çetin kışını yaşıyor. Havanın eksi 26 dereceye kadar soğuması bekleniyor. Ülkede; Güney Almanya yoğun kar yağışıyla mücadele ederken Kuzey Almanya sular altına kaldı. Fırtına nedeniyle Baltık denizinde su seviyesi 1 metre 80 santime yükselerek Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde ve Wismar şehirlerinde birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sahil şehirlerinde yasayan halk sabaha kadar yükselen suyla mücadele ederken, kum torbalarıyla setler oluşturarak suyu engellemeye çalıştı. Fırtına yüzünden Baltık denizindeki adalarda ve onlarca yerleşim yerinde ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Kuzeyde birçok tarihi eser de sular altında kaldı.

Federal Denizcilik ve Hidrografi Dairesi, Baltık Denizi Direktörü Jürgen Holfert 2006 yılından bu yana en şiddetli fırtına ile karşı karşıya kalındığını belirterek su seviyesinin daha da yükseleceği uyarısında bulundu.