Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, kıyı kesimlerde zaman zaman güneydoğu yönlerden esen rüzgârın, Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Emrah Elmas

