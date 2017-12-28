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Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Balıkesir Valiliği Kuzey Ege’de cuma gününe kadar lodos fırtınasının etkili olacağını duyurdu ve vatandaşları gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.

Kuzey Egede fırtına bekleniyor

28 Aralık 2017 11:02

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, kıyı kesimlerde zaman zaman güneydoğu yönlerden esen rüzgârın, Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi. 

Emrah Elmas
 

Etiketler: Ege, fırtına

 

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