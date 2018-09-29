Kuzey Ege'de yağış başladı

Akdeniz'de oluşan ve Ege üzerinde etkili olmaya devam eden kamçı tropik fırtınası yön değiştirerek Kuzey Ege Denizi açıklarına ilerlerken, yapılan uyarılar üzerine vatandaşların sahillerde gerekli tedbirleri aldığı gözlendi. Sahillerin boşaldığı Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık gibi ilçelerinde turistik işletmelerin masa ve sandalyelerine kaldırdığı görüldü. Fırtınanın yön değiştirdiği bildirildi, ancak bölgede etkili sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Bölgede öğle saatleri itibariyle yağış başlarken, rüzgarın hızının çok düşük olması dikkati çekti.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu