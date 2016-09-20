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Kuzey Ege’de "yüksek sezon" sona erdi

Balıkesir’in tatil merkezleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde, okulların açılmasının ardından hava sıcaklığının düşmesi ve yağışlı havaların etkili olmasıyla beraber "turizmin yüksek sezonu" olarak değerlendirilen dönem sona erdi.

Kuzey Egede &quot;yüksek sezon&quot; sona erdi

20 Eylül 2016 15:27

Otellerde doluluk oranları hafta içinde yüzde 20’lere kadar düştü. Bu yıl turizmciler için sıkıntılı dönem yaşanırken, Balıkesir’in Kuzey Ege’de bulunan turistik beldelerinde de tatil mevsimi sona ermek üzere. Yüksek sezon boyunca otellerin doluluk oranlarının yüzde 60’ların altına düşmediğini ifade eden turizmciler, havaların soğuması, bölgede yağışların başlaması ve okulların açılmasıyla turistik tesislerde konaklama oranlarının yüzde 20’lere kadar gerilediğini söyledi. Termal otel yöneticisi Ceyhun Özhan, “Okulların açılmasıyla birlikte otellerimizin doluluk oranları düştü. Şu anda otelimizin doluluk oranı yüzde 20, ancak hafta sonu yüzde 60’lara kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Etiketler: Kuzey Ege, oteller


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